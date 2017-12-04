澄清功德说 赖清德：本意不是这样

针对劳工“功德说”，台湾行政院长赖清德今天（4日）接受广播时再次澄清，强调他的本意不是这样。

联合新闻网引述赖清德表示，他说的是工作的本身是做功德，不是过劳低薪是做功德，并直言社会很多人都额外付出，都是在做功德。

至于日前有年轻人用贴纸在站牌等指标上，将行政院改为“功德院”，会否把他们移送法办一事，赖清德说：“其实想年轻人搞KUSO（恶搞），我觉得还OK”。

他也表示，已经说过“年轻人的创意，行政院不以为意”，这番话已经说的很清楚，没有特别意思要把他们怎么样，年轻人只是表达他们的意见。

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