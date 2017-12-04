抚顺洗脑“女德班”被勒令立刻停办

辽宁省抚顺市传统文化教育学校日前被曝光开设洗脑“女德班”，教育女学员向女学员宣导“男为天，女为地”“婚姻四项基本原则：打不还手，骂不还口，逆来顺受，坚决不离”等观念，引发网民批评“女奴班”。

抚顺教育局昨天（3日）发布声明，指该校无办学资质、教学内容有悖社会道德风尚，要求立刻停办，遣散学员。

据香港《星岛日报》今天（4日）报道，“梨视频”日前发布报道了抚顺市传统文化教育学校“女德班”教学内容的视频。其中，女学员学习《弟子规》《女诫》以外配套家务练习，如手擦便池、跪地擦地，美名其曰“女人不应该往上走，就应该在最底层”，学员面对孔子画像下跪磕头忏悔自己的罪行“每天浓妆艳抹”。

此外，有男教师对上千观众振振有词说：“老母鸡的美德是甚麽，生蛋，孵蛋，孵小鸡，人（不生孩子）难道连老母鸡都不如？”。

上述视频发布后，有上万网民声讨质疑该”女德班”是“封建主义的糟粕”“邪教组织吗？”“为什么会有这么多人在学？”

对此，抚顺教育局昨天发布公告，指调查发现该校在审批地点之外私自开班授课，且教学内容有悖社会道德风尚，命令“女德班”在内的所有学员尽快遣散。

教育部门还将开展全市性排查，“坚决杜绝有违社会主义核心价值观的现象再次发生”。

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