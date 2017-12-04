李鸿忠昨暗访抽查安全生产工作

中共天津市委书记李鸿忠昨午（3日）到南开区暗访抽查安全生产工作，并深入万兴街道三潭西里社区调研基层党建工作，与基层街道、社区党委书记座谈。

据天津北方网报道，南开区百脑汇科技大厦于2004年投入使用，目前卖场正在进行内部装修改造。

为了解真实情况，李鸿忠不打招呼直奔施工现场。工地外，一位施工人员正在休息，李鸿忠走上前与他攀谈起来。

施工人员说：“我们早7点上班，晚5点下班，施工现场不许住人。公司同我们都签了合同，吃饭、住宿费用都有人管，工资也都是按时领。”

报道引述李鸿忠嘱咐上述人员说：“这样好，在宿舍里也要注意安全用火用电。出来打工挣钱，一定要注意安全。家里人都惦记着咱们。”

随后，李鸿忠走上二楼装修现场。检查中了解到，施工方案已通过区建委审批，装修队伍资质合格，现场消防设施齐全，消防水压基本达到要求，施工用电较为规范。

但同时也发现，消防栓被遮挡，不够明显。现场存有易燃材料，特别是施工办公区较乱，进出不便。

李鸿忠先后询问安全监管员、装修企业负责人和现场施工人员有关情况。

他对大厦业主说，“12·1”重大火灾事故令人痛心。要把安全这根弦绷得更紧，不能贪图施工方便、抢进度而疏忽大意。要立即对隐患进行整改，易燃品要按照当天用量安排，宁可费些力气，绝不能乱堆乱放。

同时，要做好安全培训，掌握逃生常识，确保不发生危险。

李鸿忠也要求闻讯赶来的南开区、市建委有关负责人，要严格落实属地和行业监管责任，坚决遏制安全事故发生。

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