上海罗森便利店出现山寨透明奶茶 被投诉后下架

日本“三得利（Suntory）”出产的透明奶茶早前掀起抢购热潮。中国连锁便利店罗森（Lawson）近日则是出现山寨版透明奶茶，网民指包装与正货有八成相似，只是正版包装纸是蓝色，山寨牌则是黄色。两款产品更并排放在一起，售价同是25元（人民币，下同，5.1新元），让消费者难以分辨。

网民投诉山寨版产品又酸又没有奶茶味。罗森则已将相关产品下架，更成立专责小组调查事件。

据网媒“香港01”今天（4日）报道，自上月中旬开始，多名网民在微博抱怨，指在上海罗森便利店买到疑似日本“三得利”的山寨版透明奶茶。

有网民发贴，指店员将正货及山寨版的价钱牌放在一起，标价同样是25元，还有手写“网红商品”牌子，又有标示“新品上巿”的宣传牌，质疑商家刻意混淆消费者。

据报道，山寨版产品以黄色包装，印有“SANTONJA”的品牌名，中文则是“桑德利亚

”。虽然包装纸的颜色及字体与正货稍有不同，但无论排位、图片元素及构图有八成相似。

山寨版产品瓶身背后的字体也印得非常模煳，依稀可见原产地写上日本，经销商地址是“高知县”某一处。不过，网民在网上却找不到任何资料，反而深圳的引进商则确实存在。

山寨版透明奶茶消息传出后，引起大量网民关注，担心成分对身体有害。

更有许多网民留言，指山寨版透明奶茶非常难喝，“味道很怪，酸酸的，没有奶茶味”。

面对网民在微博不断留言投诉，罗森便利店在上月29日曾回应指出，该两款产品“都是从日本进口的正规产品”，强调不是山寨产品，并乐意提供该商品的资质证明。

但事隔两天，罗森便利店的处理方式突然大变，上周五（1日）于官方微博发出声明，指“桑德利亚透明奶茶”已下架，承认该产品并非“三得利透明奶茶”，目前已成立小组调查事件。

此外，已购买“桑德利亚透明奶茶”的顾客可凭产品或产品包装，以及购物单据，前往罗森便利店退货及留下联络资料。若调查属实，将会补偿或赔偿给顾客。

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