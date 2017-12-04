雾袭四川14市 双流机场多处高速关闭

四川省气象台今早（4日）6时许发布大雾橙色预警信号：德阳、成都、眉山、自贡、内江、资阳、南充、遂宁、广安九市；雅安、乐山、宜宾、泸州四市北部，以及绵阳市东部有大雾，部分地区能见度小于200米，局部地区小于50米。

据中新社报道，这场大雾天气发生于今天凌晨1时。由于这场大雾比今年下半年前几场大雾发生的时间早，因而影响到昨天（3日）的航班飞行，导致来自亚的斯亚贝巴和纽约的两个国际航班，无法正点到达成都双流国际机场。

成都双流国际机场工作人员介绍，该机场今天共安排了935个进出港航班的飞行计划。由于大雾出现较早，且能见度较低，机坪及跑道的能见度仅有50米左右，远低于航班起降标准，所以成都双流国际机场停止了航班的起降，实行了停航关闭。

截至目前，成都双流国际机场西跑道已经开航，但能见度低，起飞量不到平常十分之一。东跑道依然关闭停航，目前无法预计完全通航时间。

随着延误航班架次和滞留旅客人数的不断增加，成都双流国际机场于7时20分将大面积航班延误预警升至黄色。这是今年下半年以来成都双流国际机场因大雾天气发出的最高预警。

截至上午9时，成都双流国际机场出港航班延误数量已增至101个，取消航班达20架次，造成来自纽约和科伦坡的两个国际进港航班分别备降西安和贵阳。

受大雾影响，成彭高速、成乐高速、沪蓉高速广邻段、兰海高速南渝四川段等四川主要高速公路，从凌晨开始陆续关闭。

上午10时，G93成渝环线渝遂段因路段因大雾实行管制。10时40分，G85渝昆高速四川段大雾管制解除。

这是今年入冬以来四川省内高速公路受大雾影响最严重的一次。

报道引述成都市民何女士说：“我在离绕城高速入口不到一百米的地方排队了一个半小时，可大雾让我连收费站的牌子都看不清。”

成都昨天发布的重污染天气黄色预警尚未取消，今天又新添大雾橙色预警。

根据气象预测，从2017年12月中下旬到明年1月中旬，四川盆地内气象条件将极不利于大气污染物扩散。

四川省环保厅大气处相关负责人表示，四川将在重污染天气形成前启动预警机制，全力确保今冬明春大气污染程度降低、持续污染时间减少。

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