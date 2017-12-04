天气不佳无法打捞失联战机 台军持续搜寻

台军幻影（台湾称幻象）战机失联，国防部长冯世宽今天（4日）表示，空军和海军持续派遣飞机与船舰搜寻。不过，由于风浪大，负责打捞的公司无法作业，他盼天气好转以利打捞。

据中通社报道，立法院今天审查国防部2018年度预算，冯世宽在报告预算前，先报告失联幻影战机的打捞进度。

他表示，空军持续派遣运输机和反潜机，因为这两种飞机是慢速机，可以对海面持续进行监控。此外，海军船舰至少派遣一艘，海巡署也有船舰一起搜寻。

为打捞失联战机，军方依紧急采购方式办理招标作业，经审查由第二顺位的铨日仪企业公司得标。全案规划采“搜寻定位”及“打捞运输”两阶段执行。

铨日仪公司11月27日出发，28日进行打捞。不过因海象不好，风浪太大，于29日返回基隆港。

冯世宽说，盼天气尽快好转以重启打捞作业，找到战机就可以找到失事原因。

台空军新竹基地由飞行官何子雨上尉驾驶的一架幻影2000-5单座战机，11月7日晚间6时43分于基隆北北东90海里处雷达光点消失。

军方针对战机黑盒子发送讯号区域进行定位，研判约在基隆北北西145公里海面下方100米左右。当局连日来已派遣空军各型机、海军各型舰等多架次搜救，但仍未寻获。

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