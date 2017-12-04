《世界互联网发展报告2017》发布：美中韩发展水平位居前三

《世界互联网发展报告2017》今天（4日）在第四届世界互联网大会的举办地乌镇发布。报告首次设立并发布了世界互联网发展指数指标体系，显示美国、中国、韩国的互联网发展水平位居世界前三。

据中新社报道，世界互联网发展指数指标体系重点选取了38个国家，涵盖五大洲的主要经济体和互联网发展较好的国家，能基本反映当前各大洲和世界主要国家的互联网最新发展状况。

上述国家包括美洲六国、亚洲13国、欧洲14国、大洋洲一国，以及非洲四国。

指标体系从六个维度：基础设施、创新能力、产业发展、网络应用、网络安全，以及网络治理，进行评测。

总体来看，发达经济体的互联网平均发展水平最高，紧随其后的是欧洲和新兴的亚洲国家，拉丁美洲及撒哈拉以南非洲发展中国家和地区也在加大发展力度。

从各国得分来看，美国以57.66分排名第一，中国、韩国、日本、英国位居第二至第五位。

据报道，目前，联合国、国际电信联盟、世界经济论坛等国际组织推出的全球电子政务发展指数、全球信息通信技术发展指数、全球网络安全指数、全球网络就绪指数等，已成为互联网领域世界认可度比较高的指标体系。

中国网络空间研究院院长杨树桢表示：“但这些指标体系以专项指数、人均指标为主，难以全面反映各国互联网发展的总体状况，难以体现互联网用户等总量指标的重要作用。”

因此，在世界互联网发展指数指标体系设定和评估过程中，兼顾了总量指标和人均指标，为评估世界各国互联网发展状况提供更全面、更准确、更科学的指标体系。

此外，也填补了目前全球缺乏对互联网发展状况，进行整体评估的空白。

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