蔡奇：把群众所需事情办好 让城市更有温度

北京年初确定了“30件重要民生实事”项目，中共北京市委书记蔡奇昨天（3日）午，对项目落实情况进行检查。蔡奇强调，党委政府工作要始终坚持为人民服务的宗旨，办实事要紧紧扣住人民对美好生活的需要，要把群众所需所盼的事情办好，让群众生活更方便、更舒心、更美好，让我们的城市更有温度。

据《北京日报》今天（4日）报道，社区便民和养老服务是“30件实事”的重点。西城区百万庄中里环岛建成了集超市、菜站、幼儿园、社区活动室、老年饭桌、社区卫生站、停车等多项民生服务于一体的“便民岛”。此外，还能提供保洁、家政、快递代收等服务。

东城区东花市北里菜市场今年7月则升级改造为商业便民综合体，不仅有新鲜便宜的蔬菜生鲜，还提供缝纫、修表等多项贴心服务。来自安徽的高江民修鞋技术好、价钱便宜，很受居民欢迎。

据报道，东花市南里东区今年腾退清理了15家开墙打洞、私搭乱建的店铺后，建起社区养老服务驿站，集中了日间照料、呼叫服务、助餐、健康指导、文化娱乐等各种群众需要的服务。

蔡奇在检查中指出，当局为群众办实事要多谋民生之利，多解民生之忧，要从群众关心的事情、欢迎的事情、身边的事情做起，紧紧围绕“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”方面办实、办好。

此外，也加强便民服务、社区服务、养老服务，提高生活服务业品质，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

蔡奇强调，各级干部要时刻把群众的冷暖安危放在心上，深入基层多做暖人心的工作。要关心困难群众，帮助他们解决实际困难。做好农民工工资支付情况的专项检查，让辛苦一年的农民工兄弟安心过好年。

此外，也要坚持人民城市为人民，既尽力而为，又量力而行，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，各方面工作都要体现出人文关怀，使我们这座城市更有温度。

与蔡奇一同检查的北京市委副书记、代市长陈吉宁则指出，要坚持以人民为中心的发展思想，认真编制明年办实事项目，问需于民，问计于民，改进工作方法，拓展意见渠道，倾听更多群体声音，把关注度高、受益面广的实事、难事纳入计划。

他说，要把实事项目做实，不仅关注数量完成情况，更要注重质量的提升，在管理、服务细节上下功夫。要把实事项目做细，细化到行业、细化到人，针对不同群体制定针对性更强的政策，真正发挥政府工作普惠性、保基本的作用。

此外，要做好统筹，既要统筹好市区两级实事项目，也要统筹好局部利益和整体利益、短期需求和长期可持续的关系。同时，用好社会力量，形成各方共同参与、齐心合力做好民生工作的良好局面。

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