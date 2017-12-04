保监会：中国将对垄断性互联网企业加大监管力度并纳入监管框架

中国保监会副主席梁涛昨天（3日）表示，保险科技在为保险业打开更广阔发展空间的同时，也产生了潜在的寡头垄断风险，并对金融安全和监管能力构成挑战。未来将加大对大型、特别是具有垄断地位的互联网企业监管力度，逐步将其纳入监管框架。

据路透社今天（4日）报道，保监会网站刊登梁涛在2017凤凰财经峰会上的发言，指现有监管框架对保险科技存在一定不适应性，亟需加快监管政策研究和规则完善。

此外，也需建立完善的市场进入和退出机制，鼓励各类市场主体公平竞争、优胜劣汰。

梁涛指出，大型互联网企业的规模和盈利能力远高于其他中小竞争者，赢者通吃的现象在保险科技领域更加突出。从近期发展趋势来看，中小竞争者或者被收编，或者被市场挤出，长远看不利于市场活力和创新能力的保护。

他说：“从产业链来看，部分平台依托用户、流量优势形成的市场地位，在与金融机构合作中处于强势，抢占了金融服务内容和服务模式的话语权，金融机构沦为牌照提供方，极易造成金融风险脱离监管视野，形成外溢效应。”

在金融安全方面，梁涛指出，由于网络空间的开放性和互动性，金融科技可能带来业务、技术和网络的三重风险叠加，对金融安全和稳定产生更大冲击。一方面，一些机构借金融科技之名，行金融诈骗之实，依托互联网巨大的传播效应，具有极大的欺骗性和风险性。

另一方面，大型互联网平台通过不断的产业整合和用户积累，在部分重要领域逐步具备了类似中央交易对手方的地位和功能，成为准金融基础设施的提供者。这类平台一旦出现风险事件，很容易引发系统性风险和灾难性影响。

同时，保险科技的发展也对监管能力提出挑战。随着新技术向保险业的不断渗透，包括产品设计、定价、销售、理赔等在内的几乎所有保险生产环节都在被重塑。

梁涛说：“现有监管框架基于传统作业模式，对保险科技存在一定的不适应性，在部分领域还是空白，亟需加快监管政策研究和规则完善。”

此外，部分监管者还未完全适应保险科技突飞猛进的发展速度，理念和思维的调整还没有到位，对如何防范风险和规范创新还没有形成有效的办法和手段。

梁涛指出，应构建适用、管用的风险防控体系和安全保障体系，让科技创新潜在的风险始终处于可管、可控的范围内。此外，也严厉打击不正当竞争行为，防止垄断企业侵害公众利益、扰乱正常的金融秩序。

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