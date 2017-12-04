中国首次设立互联网发展指数指标体系 广东得分全国第一

《中国互联网发展报告2017》今天（4日）在第四届世界互联网大会的举办地乌镇发布。该报告包括中国首次设立并发布的中国互联网发展指数指标体系，显示广东、北京、浙江居全国互联网发展前三位。

据中新社报道，该报告从基础设施建设、创新能力、数字经济发展、互联网应用、网络安全和网络管理等六个方面，对中国全国各省区市（2017年评估范围暂未包括港澳台）互联网发展成效和水平进行了分析、量化评估。

此外，也对各地进一步明确互联网发展的战略目标和重点，准备把握自身比较优势、地域优势和发展优势，提高本地区互联网发展治理水平，具有重要的指导和参考作用。

中国网络空间研究院院长杨树桢表示，从本次评估结果看，各地立足本地实际，创新发展思路，开展一系列具有各地特色的新举措新实践，取得显著发展成效。其中，广东、北京、浙江、江苏、上海分列综合指数前五。

报告针对未来互联网发展趋势提出了五点建议。第一是互联网发展将从加速普及转向质量提升，应以“数字中国”建设为统领铸就经济社会发展新设施新平台。

二是人工智能将成为网络信息技术发展的新“蓝海”，应以关键性、基础性软硬件研发为重点抢占制高点。

三是数字经济发展方兴未艾，应抓住新一轮经济全球化趋势，进一步拓宽发展空间。

四是内容付费将成为互联网媒体盈利增长新热点，应积极推动中华文化创造性转换、创新性发展。

五是智慧社会建设事关党和国家领导管理体制机制改革成效，应以推动数据资源开放利用，促进国家治理体系和治理能力现代化。

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