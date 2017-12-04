11月中国物流业景气指数为58.6% 环比回升4.6个百分点

中国物流与采购联合会今天（4日）发布的统计数据显示，2017年11月份中国物流业景气指数为58.6%，较上月回升4.6个百分点。分析认为，这显示出中国国内市场继续维持需求回升的态势。

据中新社报道，统计数据显示，11月份中国物流业景气指数主要呈业务总量指数回升，需求保持旺盛；设备利用率指数回升，利用效率提高。

此外，库存周转次数指数回升，平均库存量指数回落；主营业务利润指数回升，经营情况良好四大特点。

数据显示，11月份，业务总量指数回升4.6个百分点，为58.6%。运输业、仓储业和邮政业均保持快速增长；设备利用率指数环比回升3.6个百分点，回升至56.1%。

此外，库存周转次数指数回升3.7个百分点，为53.8%，平均库存量指数回落1.4个百分点，为52.6%，该两项指数保持在50%以上的景气区间。

主营业务利润指数也回升4.3个百分点，为54.4%；物流服务价格指数回升0.1个百分点，为50%。

中国物流信息中心副主任何辉认为，11月份中国物流业景气指数、公路运价指数、仓储指数、电商指数的变化特征，显示出国内市场继续维持需求回升的态势。供应链上采购和销售等各环节经济活动更加活跃、供需均衡、环境优化的特点。

从行业来看，道路运输业和快递业继续保持高位回升的态势。

从地区看，东部、中部和西部地区均保持活跃。

从品种上看，大宗商品中钢材、建材、木材等物流活动活跃；快消品中食品、日用品、农副产品等需求旺盛。

分析称，从后期走势看，新订单指数为55.3%，业务活动预期指数为60%，中国物流业经济将保持较好的运行态势。

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