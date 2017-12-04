台立法院审查《劳基法》修法 朝野爆发多次冲突

台湾立法院今天（4日）继续审查《劳基法》部分条文修正草案。朝野立委一开场就擦起“战火”，在推挤中爆发多次冲突，会议也在混乱中毫无进展。

据中通社报道，由于此前中国国民党立委蒋万安利用长时间发言，法案无法顺利完成初审。民进党团立委今早7时许就抵达会议室，捍卫主席台，确保议事顺利进行。

民进党立委邱志伟在发言时提出权宜问题，指国民党不应以冗长发言影响其他立委审查法案的权利，经投票通过发言时间以“4加2”（分钟）形式进行。

国民党立委不满绿委凭藉人数优势改变规则，要求让蒋万安上台完成上次会议的发言，随后更冲上台抢下麦克风。朝野两党在主席台上对骂，为了麦克风引起争执，媒体也一拥而上。

最后，召集委员林静仪宣布休息10分钟。

会议重开后，由于蓝委占据发言台，时代力量党团总召徐永明在另一侧抗议蒋万安上次发言两小时，应该公平一致，让所有立委都可拥有相同的发言时间，但抗议未果，最后遭民进党立委架走。

不过，他后来再次干扰议事，不断重复抗议内容，场面再度陷入混乱，会议再次中断。

随后国民党立委张丽善发言时，不理会发言时间，持续发言。林静仪在经多次提醒无效后，第三度宣布休息。

面对会议进展缓慢，民进党立法院总召柯建铭表示，过去“一例一休”通过的时候，社会有很多反弹，所以针对重点条文进行弹性处理，希望朝野能够理性面对修正案。

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