商务部：中国与新西兰自贸协定升级谈判取得积极进展

中国商务部今天（4日）称，中国—新西兰自由贸易协定第三轮升级谈判取得积极进展。

据中新社报道，本轮谈判自11月27日至30日在新西兰举行。双方围绕技术性贸易壁垒、海关程序与贸易便利化、原产地规则、服务贸易、投资、自然人移动、竞争政策、电子商务、农业合作、环境、政府采购等议题展开磋商。

据报道，中新自贸协定是中国与发达国家达成的第一个自贸协定，自2008年签订以来有力推动了两国经贸关系的发展。

中国商务部新闻发言人此前表示，启动升级谈判，将为中新两国经贸合作注入新的强劲动力，更好造福两国民众和企业，进一步巩固中新全面战略伙伴关系。

据报道，中新两国经贸往来密切。中国现为新西兰第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地。据官方数据，2017年前10个月中新双边贸易额近119亿美元（160.58亿新元），同比增长21.2%，高于同期中国外贸整体增速。

在全球贸易保护主义抬头背景下，中国正加快打造立足周边、覆盖“一带一路”沿线国家和地区、面向全球的高标准自由贸易区网络。

中国已与“一带一路”沿线国家和地区签署了中国—亚细安自贸协定、中国—巴基斯坦自贸协定、中国—新加坡自贸协定、中国—格鲁吉亚自贸协定。

此外，也与马尔代夫完成了自贸协定谈判。

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