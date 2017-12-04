广东进一步扩大对外开放 出台《外资十条》

《广东省进一步扩大对外开放积极利用外资若干政策措施》（下称“《外资十条》”）今天（4日）以广东省政府的名义正式发布。

据中新社报道，广东省人民政府新闻办今天举行的新闻发布会透露出上述消息。

广东省商务厅厅长郑建荣称，利用外资是广东外向型经济的特色、优势和重要组成部分，进一步扩大对外开放、积极利用外资意义重大。

郑建荣说：“《外资十条》聚焦吸引优质外资、高端人才，每一条措施都有很高的含金量，落地生效后，能让外商体验实实在在的获得感”。

《外资十条》提出，进一步扩大市场准入领域。逐步推进制造业、服务业、金融领域扩大对外开放；加大利用外资财政奖励力度。

此外，广东省财政对外商在广东投资实体经济项目、设立总部或地区总部达到一定规模的，按投资金额不低于2%的比例给予奖励，最高奖励1亿元（人民币，下同，2000万新元）。

《外资十条》也提出加强用地保障。对实际投资金额超过10亿元的制造业外商投资项目用地和世界500强企业、全球行业龙头企业总部或地区总部自建办公物业用地“应保尽保”。

此外，也强调支持研发创新，对认定为省级新型研发机构的外资研发机构，广东省财政最高资助1000万元。

广东省科技厅副厅长刘炜表示，《外资十条》出台之后，相信国际的一些创新创业的资源会加快向广东集聚。广东的高校、研究机构也会加强与海外的大学、研究机构合作，进一步集聚全球的创新资源。

知识产权保护是外商关注的问题之一。广东省知识产权局副巡视员黄光华称，《外资十条》提出加快建设中国（广东）知识产权保护中心，建立健全专利快速审查、确权和维权机制。

当局将对所有包括外资企业在内的创新主体，实现知识产权的“快”保护、“严”保护、“大”保护和“同”保护，为外资企业创新发展、公平竞争，提供更好的保障。

在推进广东同香港、澳门的互利合作方面，郑建荣表示，将继续推动粤港澳人员往来便利化，畅通与港澳物流大通道。

此外，也建立粤港澳金融互连互通机制，构建粤港澳安全高效信息网络，提升粤港澳市场一体化水平。

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