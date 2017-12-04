厦门全球征才 最高可获600万双创奖金

厦门市官方今天（4日）透露，共有200余名海内外高层次人才来厦参加创新创业项目的答辩，入选项目在厦落地的，最高可获600万元（人民币，下同，122.33万新元）的创新创业资金。

据中新社报道，厦门市第10批“双百计划”答辩评审会今天举行。本批“双百计划”于今年7月面向海内外启动申报，截至报名时间，来自全球各地的申报者达475位。

其中申报创新类人才38人、创业类人才437人，各项人数均为历届之最。经过筛选，最终确定创新类16人、创业类192人入围此次现场答辩评审环节。

此次“双百计划”入围答辩的192个创业项目与厦门市重点产业高度契合，且延续了以往高端、多元的特点，吸引了来自北美、欧洲、日韩等发达国家高端人才的优质项目。

据报道，除了坚持“国际化”优势，本批不少入围项目还兼具“本土化”特色，更接地气。如部分海外项目团队成员也包括一些中国国内甚至厦门本地人才。

此外，还有不少项目已经先期来厦对接落地，一些项目还获得了创投机构的前期投资，对项目尽快在厦门孵化成长打下了扎实的基础。

报道引述来自台湾的李扬汉教授说，他此次带来的项目希望结合物联网、人工智能大数据，打造智慧消防、共享消防，把“消防安全带到每个人手机上”。

他表示，参加“双百计划”不但可以争取官方资金支持，更重要的是获得和创投机构、政府部门的交流平台，有利于为技术争取更广大市场。

厦门“双百计划”于2010年正式启动，计划每年投入1.5亿元引进海外高层次创新人才和厦门产业发展急需的领军型创业人才。

此前已评选出九批人才共790人，“双百计划”创业企业聚集了6432名各类人才。

截至2017年上半年，“双百”企业累计吸引各类资本投入已达41.42亿元，企业资产总额达62.07亿元，整体估值（市值）达700多亿元。

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