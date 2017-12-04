新疆民间雪豹保护组织调查称：人兽冲突威胁雪豹生存

新疆民间雪豹保护组织“荒野新疆”今天（4日）对外发布雪豹生存状况调查消息，指因食物短缺，雪豹下山袭击牧民家畜，牧民报复雪豹情况时有发生。人兽冲突已构成雪豹生存的主要威胁。

据中新社报道，雪豹是高山生态系统的顶级捕食者，全球分布海拔最高的大型猫科动物。中国雪豹栖息地和种群数量占全球的60%，新疆雪豹数量占中国全国的四分之一到三分之一，生存范围达10多万平方公里。

荒野新疆雪豹保护项目负责人邢睿称，通过10余年在天山区域架设红外相机，已稳定监测到乌鲁木齐南山和达坂城30只雪豹个体，累计记录八个繁殖家庭。

在巴州项目地，则监测到雪豹、猞猁、兔狲等已知的新疆全部猫科动物以及北山羊、盘羊等食草动物。

邢睿指出，雪豹的主要食物北山羊减少导致其食物短缺，雪豹经常下山袭击牧民家畜，牧民报复雪豹的情况时有发生。

邢睿说：“目前，已经开始与地方政府协作，推动雪豹生态补偿基金的建立，以解决眼前比较突出的雪豹威胁。”

世界自然基金会雪豹保护项目执行官何兵今天则表示，雪豹为世界濒危动物。但随着人类活动日益频繁，雪豹面临着栖息地丧失和破碎化、人兽冲突导致的猎杀及非法盗猎等生存问题。2016年该组织开始着手在新疆地区开展雪豹保护相关工作。

他说，雪豹保护第一步是要了解其基本情况。新疆雪豹进行系统调查至少需要安放4000台红外相机，需要大量的志愿者，希望与荒野新疆加强合作，促进该项工作进一步开展。

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