台媒：福建惠台措施再加码 台胞“首来族”先送3000元

中国大陆积极向台青招手，作为对台前沿的福建省，拟再加码推出惠台措施。据了解，福建为鼓励台胞到大陆多走走看看，将针对第一次赴大陆且选择到福建（发展）的台胞“首来族”，提供3000元（人民币，下同，611.49新元）的补贴。

此外，对到福建就业的台湾博硕士，再提供每人每月2000到3000元的补助。同时，福建当局也将成立“台湾青年创业基金”，对经营佳且具示范性的台湾创业团队，给予最高100万元奖励。

《旺报》今天（4日）头条新闻报道说，中共十九大报告提到要逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆民众同等的待遇。中共福建省委书记于伟国日前率先响应，表示将率先推动解决台企与大陆企业、台湾民众与大陆民众实现基本相同待遇，并将提升台湾青年到福建工作的“动力”。

有数据显示，去过大陆的台湾人只有750万，也就是约三分之二台湾人没去过大陆。

据了解，为了让更多台湾人能实地了解大陆，福建将针对首次到大陆且选择去福建（发展）的“首来族”，推出3000元的补贴，包括求学、投资、创业、就业、探亲等，至于短期的观光旅游是否涵盖在内，仍在研议中。

此外，报道指出，为增加台青赴陆就业“动力”，福建将给予具有博硕士学历并到福建发展的台青，一个月2000到3000元的生活费补助，不过最多只能领半年。厦门则拟给予台青住房补助。

全大陆目前共有53个“海峡两岸青年就业创业基地”。据指出，福建希望让创业基地形成示范效应，将设立“台湾青年创业基金”。

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