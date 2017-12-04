台湾劳基法送交院会 数百劳工在立法院门口洒冥纸

（早报讯）在上周大致完成内部整合后，台湾执政的民进党星期一晚（4日）10时许于立法院社会福利及卫生环境委员会、经济委员会，借由以人数优势化解在野的冗长发言杯葛完成《劳动基准法》（简称劳基法）一例一休的修正草案审查，送交院会进行朝野协商，预计在明年元月初的临时会完成三读作业。

场外数百位劳工团体在一整天的冲撞后，晚间沿着济南路步行到立法院门口洒冥纸，并在中山南路和青岛东路上静坐抗议，瘫痪交通，警方10时许也在举牌三次后，将部分群众抬离现场，得悉委员会结果，场外群众在11时后也陆续散去。

劳基法修正案件向资方倾斜，引起劳工团体的强烈反弹，过去一般倾向支持民进党的一些青年团体上周五也串连，将行政院的公车站牌改成“功德院”，周末又在行政院前举办“过劳大悲功德大法会——集诵劳基法经”，并将总统蔡英文和行政院长赖清德、劳动部长林美珠的头像制作成“无、量、寿”的佛像画家。

劳基法修正案是行政院长赖清德上任三个月以来的首场“战役”，历经11月下旬民进党立委内部矛盾导致表决挫败，赖清德这两周密集接受媒体採访。他4日表示，他是遵从总统蔡英文的指示推动修法，没有后悔。

赖清德指出，去年实行一例一休之后，有19%的劳工受到影响，其中有60%希望再找一个工作兼差，此次修法，劳工的核心权益都没有改变，也赋予劳资弹性。

立法院卫环委员会星期一又轮到民进党立委林静仪当召集委员，民进党展现团结的意志，总召集人柯建铭全程坐镇，任凭在野的国民党和时代力量无论如何拖延及冗长程序发言抗议，林静仪坚守一人发言6分钟的发言，然后民进党立委便上前将霸占发言台的在野党立委蒋万安等人一个又一个环抱出场，林静仪在晚上10时16分宣佈该案送交院会的朝野协商，初步清理了这个战场。

场外的劳团虽有数百人，也数度试图冲撞立法院，但在上千警方的部署控制下，并未能如愿。(《联合早报》记者庄慧良即时报道)

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