台大代理校长：全台顶尖大学面临崩解边缘

对于台湾顶尖大学排名落后中国大陆高校，台大代理校长郭大维表示，台湾所有的顶尖大学已经面临崩解的边缘，在可见的未来将对台湾造成全面性冲击。

中通社昨天（4日）引述郭大维分析，排名落后原因主要来自于教授薪资过低，求才与留才都不易。

此外，几所顶尖大学的高教经费严重不足，雪上加霜的是台大教授在退休新制下，所领到的退休金比中小学教师还低。

郭大维也表示，台大每位学生的每年教育成本是51万元（新台币，下同，2.29万新元），北京大学每年每人约150万元，两岸学生在顶尖大学的教育成本差距将急速扩大。

随着近年来台湾学生倾向于赴海外升学，郭大维说，若干年后台湾社会与产业将比现在更加缺乏竞争力，创新与领导的力量也将更贫乏。

另一方面，台湾教育部次长姚立德表示，不希望误导大家重视排名，世界排名是一个商业操作，不该让排名影响高等教育发展方向。

对此，台大副教务长张耀文指出，每个有意义的排名系统都有其参考价值，无可否认其结果。尤其当大部分的排名系统都显示出北京大学和北京清华大学超越台湾的各大学同一个趋势时，一定要深刻自我检讨，不能当鸵鸟视若无睹。

张耀文也呼吁当局应痛下决心，培养三至四所真正的顶尖研究型大学，应尽速让没有竞争力的大学院校退场，确保台湾的国际竞争力。

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