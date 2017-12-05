香港小姐冠军麦明诗撰文称曾遭性侵

继香港女子跨栏运动员吕丽瑶早前发贴称曾被教练性侵犯后，2015年香港小姐冠军麦明诗也透露，早年曾在内地遭性侵犯，被人“抽水”（占便宜），而且不止一次。

中通社昨天（4日）引述麦明诗前天（3日）傍晚在面簿撰文称，曾在内地遭性侵犯。不过，她没有在文中交代事件发生的经过，仅称当时并无采取进一步行动。

身为法律系毕业生的麦明诗提到，法治精神不允许以法律之外的方法报复。要除害并要对嫌疑犯公平，唯一可取的方法是通过法庭审讯。

之后，麦明诗接受传媒查询时表示，事发时她大约18岁，正身在内地参加一个交流团。有人趁着附近无人，做出一些令她极不开心的事，犹幸事件的伤害性不太强。

麦明诗表示，事发后感到不开心，并将事件告知母亲及当时的男朋友，之后开始提高警惕及更懂得保护自己。

她强调，公开事件并非要搏取别人同情，而是借此呼吁女性学懂自卫。

麦明诗母亲麦何小娟表示，事件发生在内地一个电梯内，但并非外间所想般严重，并举例说，被人“摸手摸脚”或偷拍裙底都是一种性侵犯。

她指出，作为一个女性，不幸成为性侵受害者肯定不好受，并表示，对女儿很有信心，相信她能保护自己。

麦何小娟还说，知道女儿因事件而有一个抱负，就是希望将多年来学过的法律知识跟大众分享，让女性更懂得保障自己。

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