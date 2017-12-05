林郑结束沙特访问 鼓励更多该国企业来港发展

香港特区行政长官林郑月娥昨天（4日，利雅德时间3日）结束访问沙特阿拉伯前，在傍晚与沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼会面。她表示，相信香港提供的服务有助沙特阿拉伯推展其“2030愿景”，并鼓励更多沙特阿拉伯企业来港发展业务，与香港共拓商机。

据中通社报道，在会面中，林郑月娥欣悉沙特阿拉伯希望与香港加强在不同领域的合作。

林郑月娥表示，香港是国际金融和商业中心，内地及海外企业在香港有多达8200个办事处，当中45%是地区总部或地区办事处。

此外，香港上月与亚细安签订了自由贸易协定，加上与内地签署的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》，以及完善的制度和优质的专业服务，让香港成为海外企业进入内地，以及亚洲市场的最佳平台。

此次是林郑自今年7月1日就任特区行政长官以来的第11次外访，行程紧凑，时间仅40小时。

她3日早上抵达利雅德后，随即拜会了沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特。

她说，本届特区政府致力开拓对外关系，因此希望未来与沙特阿拉伯加强在经济及贸易方面的联系。

林郑一行人也与沙特阿拉伯能源、工业和矿产大臣兼沙特阿美董事长法利赫，及财政大臣穆罕默德·贾丹会面。

林郑一行向对方表示，“一带一路”建设为香港带来庞大经济发展机遇，香港具备相关经验、专业知识和联系网络，能成为“一带一路”的融资及金融管理枢纽。

林郑也表示，期望与沙特阿拉伯加强合作，并鼓励沙特阿拉伯企业利用香港作为投融资平台，共同把握未来的机遇。

林郑昨午返抵香港。

免费试阅14天