马云：未来最大的技术突破将会在生命科学领域

浙商总会会长、阿里巴巴集团董事局主席马云昨天（4日）预判，互联网之后，未来最大的技术突破将会在生命科学领域。

据中新社报道，马云是在浙江杭州举行的2017健康大会上，作出上述预判。他说：“未来30年、50年，癌症、艾滋病将会攻破，人类所有问题会因为技术、数据而攻破。”

与前两次技术革命不同，马云表示，人类的第三次技术革命，将是一场人类与贫穷、疾病和环境治理的战争。

马云说：“人们不应该自己发动战争，应该团结起来消灭贫穷、消灭疾病和治理环境。”

此外，阿里巴巴进入数据领域，最关心的是获得人类行为的数据，通过数据了解疾病的来源，知道疾病的趋势。

马云表示：“我相信由于计算速度的增加、对人的DNA和人类细胞的了解，未来的生命科学将会有重大突破。”

在马云眼中，这才是中医讲的“上医治未病”。他说，企业家应该把时间、精力和资源投入到健康和快乐中去，“这才是钱应该真正去的地方。”

作为浙商总会的会长，马云会上还与世界卫生组织前任总干事陈冯富珍、中科院院士陈竺和中共浙江省人大常委会党组书记、副主任王辉忠一起宣布创建“健康大会智库”。

该智库由31位来自全球医疗健康领域的专家、两院院士、学者及行业代表组成。

2017健康大会以“中国健康促进世界健康，全民健康推动人类健康”为主题，是首个由企业家群体主导发起的大健康领域的盛会。

免费试阅14天