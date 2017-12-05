中央军委要求全军和武警部队认真组织学习《习近平谈治国理政》第二卷

中国中央军委办公厅日前印发《关于认真组织学习〈习近平谈治国理政〉第二卷的通知》，要求中国人民解放军全军和武警部队深入学习领会“习近平新时代中国特色社会主义思想”。

中新社昨天（4日）引述《通知》指出，“习近平新时代中国特色社会主义思想”（简称“习思想”）中共必须长期坚持的指导思想。习近平是“习近平新时代中国特色社会主义思想”的主要创立者，为这一思想的创立发挥了决定性作用、作出了决定性贡献。

《通知》也指出，学习贯彻“习思想”，是当前和今后一个时期全党全军的重大政治任务，也是增强“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”“维护习近平党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导”，在思想上政治上行动上同以习近平为核心的党中央保持高度一致的实际举措。

此外，《通知》指出，各级要以高度政治自觉和走在前列标准，把《习近平谈治国理政》第二卷和先期出版的《习近平谈治国理政》第一卷，作为深入学习领会“习思想”和中共十九大精神的权威读本。

此外，组织官兵“原原本本学习领会，切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来”“统一到党的十九大确定的重大决策部署上来”。

《通知》强调，要抓好系统学习、深入学习，纳入中共党委理论学习中心组学习、领导干部理论轮训、部队思想政治教育和院校政治理论课教学，深入领会“习思想”的“时代背景、科学体系、精神实质、实践要求”。

此外，也深入领会这一思想的“重大政治意义、理论意义、实践意义”，进一步坚定对“习思想”的政治信仰，不断提高马克思主义水平。

《通知》强调，要在全面学习的基础上，突出学好习近平强军思想，深入学习《习近平论强军兴军》，学习习近平最新重要讲话精神，全面领会思想体系和精髓要义，“牢固确立习近平强军思想在国防和军队建设中的指导地位”。

《通知》也强调，要大力弘扬理论联系实际的优良学风，贯彻“关键要实”的要求，在学懂弄通做实上下功夫，进一步强化维护核心、维护权威、维护和贯彻军委主席负责制的政治自觉和行动自觉。

此外，进一步增强“八个本领”、提高履行新时代使命任务的能力素质。各级领导干部要带头深钻细研，真正学深悟透，运用自身学习成果搞好对基层官兵的宣讲辅导，推动部队学习贯彻不断深入。

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