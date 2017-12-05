张又侠：强化政治自觉担起政治责任将十九大精神落到实处

中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠昨天（4日）强调，学习贯彻中共十九大精神，是当前和今后一个时期中国人民解放军全军首要政治任务，要坚决贯彻中央军委主席习近平“军队要走在前列”的重要指示要求，进一步强化政治自觉，担起政治责任，抓住带根本性的问题深刻领悟，以扎实有力的举措推动党的十九大精神落到实处。

据新华社报道，经中央军委批准，全军高级干部学习贯彻党的十九大精神专题研讨班昨天在国防大学开班。张又侠在研讨班开班动员时，作出上述表示。

据报道，中央军委委员、军委政治工作部主任苗华主持会议。

张又侠指出，各级要把学习贯彻中共十九大精神“作为头等大事来抓”，切实按照习近平“学懂、弄通、做实”的要求，“原汁原味、入脑入心、落实落地地学”“向学习上的不正之风开刀，真正把这项政治任务抓扎实”。

此外，要聚焦“‘习近平新时代中国特色社会主义思想’这个灵魂”“突出坚决维护以习近平为核心的党中央权威这个最大政治”“紧贴全面推进新时代强军事业这个现实任务”“抓住坚定不移全面从严治党这个关键”，全面系统掌握、融会贯通理解中共十九大精神。

他表示，要在“实”上取得更大成效，切实用大会精神改造思想、改造工作，转化为思维方法、思路举措。各级领导干部要以自身的全面过硬立起领导干部的好样子、新气象。

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