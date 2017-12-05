四川瓦斯爆炸事故23名公职人员被查处

四川当局昨天（4日）通报四川达州天师煤业瓦斯爆炸事故的调查和处理结果，七人被采取刑事强制措施，23名公职人员被处分或问责。

据中通社报道，四川省安全生产监督管理局（安监局）作出上述通报。

据报道，四川达州天师煤业有限公司（天师煤业）周思、蔡如照等七人，因涉嫌重大责任事故罪已被批准逮捕。

此外，23名负有责任的公职人员给予处分或问责。2017年10月2日，天师煤业发生较大瓦斯爆炸事故，造成四人死亡、三人受伤，直接经济损失883万元（人民币，179.75万新元）。

据了解，天师煤业的采矿许可证、工商营业执照均在有效期内。事故直接原因系该矿为建设矿井，借建设之名组织非法生产，在越界区域违法开采。

此外，还采用中国明令禁止的“巷道式采煤”方法，未形成全风压通风系统，未采用机械通风，无风作业，造成瓦斯积聚，违章“裸眼”爆破产生火焰，从而引爆瓦斯。

经调查，该矿属未竣工投产，越界区域未设置安全监测监控和人员位置监测系统，为逃避监管，越界区域没有上图。

此外，也未编制作业规程及安全技术措施，没有填写瓦检报表。上级到矿检查前，采用多种手段掩盖该区域生产作业迹象。采用二班制作业，早班在合法区域掘进施工或整改隐患，中班在越界区域违法组织煤炭生产。

据报道，四川省人民政府近日在全省安全生产大检查专题新闻发布会上，公布了四例安全生产典型违法违规案例。达州天师煤业“10·2”较大瓦斯爆炸事故被列入其中。

根据中国法律规定，天师煤业公司因其谎报事故、违规生产等违法行为将被处以罚款，没收其违法所得，同时实施关闭处理。

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