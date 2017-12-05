耿爽：无论日方玩弄什么把戏 改变不了钓鱼岛属中国事实

中国外交部发言人耿爽昨天（4日）在北京的例行记者会上表示，无论日方玩弄什么把戏，都改变不了钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）属于中国的事实。中方敦促日方正视历史和现实，停止在这一问题上制造事端，避免损害两国关系改善势头。

据中新社报道，有日本媒体报道指冲绳县石垣市市长拟于12月4日向市议会提交议案，将钓鱼岛行政区划由“石垣市登野城”更名为“石垣市登野城尖阁”。

对此，耿爽回应称，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土，中方维护领土主权的决心坚定不移。无论日方玩弄什么把戏，都改变不了钓鱼岛属于中国的事实。

他表示：“我们敦促日方正视历史和现实，停止在这一问题上制造事端，避免损害两国关系改善势头”。

另一方面，据了解，中日双方商定于今年内举行第八轮海洋事务高级别磋商。

对此，耿爽表示，经双方商定，中日第八轮海洋事务高级别磋商将于12月5日至6日在中国上海举行。来自双方外交、防务、海上执法和海洋管理等部门的人员将参加。

耿爽说，中日海洋事务高级别磋商机制是双方涉海事务的综合性沟通协调机制。中方期待在本轮磋商中与日方就共同关心的涉海问题充分交换意见，增进彼此的了解和互信。

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