台团体罢免立委案民调：过半受访者不知自己选区立委

台湾政治团体发起罢免时代力量立委黄国昌，据发起罢免的“安定力量”昨天（4日）公布的民调，过半受访者并不知道黄国昌是自己选区的立委。

据中通社报道，黄国昌罢免案将于12月16日投票，所在选区为新北市第十二选区。

不过，据调查，逾千名受访者中，56%的受访者对于自己所在选区立委为何人，“答错或不知道”。这也导致后续调查“对黄国昌的立委表现、政见执行状况”，没意见者逾四成以上。

调查结果也显示，受访者中赞成罢免的有33.2%、反对罢免的23.6%，没意见43.2%。

“安定力量”秘书长游信义认为，这代表中间选民仍在观望，但赞成者仍高于反对者，且以30多岁到60岁为主。

赞成的原因中，最多人认为黄国昌没有落实政见、地方建设和服务。其次则是同性婚姻政策理念不同。

游信义也批评，黄国昌没落实民代的责任，轻忽在地经营是被罢免的主要原因。他也质疑，黄国昌未来是否会把心力都放在2018地方选举操盘上，更加忽略对选区的服务。

对于民调结果，时代力量发言人表示，由于没有看到详细的民调内容，无法确认每项数字的细节，但调查结果反映多数民众对政治无感。

另据报道，有意争取中国国民党新北市长提名的前台北县长周锡玮，也在网上表态支持罢免黄国昌。

他强调，黄国昌以民主改革为幌子，精致包装民粹主义，正让台湾加速边缘化。

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