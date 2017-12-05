郭台铭：鸿海将提供数据和平台助中小企转型升级

鸿海集团董事长郭台铭昨天（4日）在浙江乌镇世界互联网大会上表示，经济的实体就是农业、工业、服务业，现在反而是服务业涵盖一切，并重申“工业+互联网”的概念。他透露，将提供平台为中小企业转型升级。

据中通社报道，郭台铭受邀参加第四届世界互联网大会，并出席全球数位经济论坛，进行对话交流。

郭台铭表示，强调数位不能忘了讲经济；经济的实体就是第一产业农业，第二产业工业，第三产业服务业。但是今天服务业涵盖了一切，真正农业的生产、农业的制造跟工业的制造，才是实体经济的发展。

从工业制造角度看，郭台铭认为，应该是工业制造加上互联网。从鸿海集团内部看，工业互联网就是云、移、物、大、智、网加机器人。

他指出，鸿海集团正走向一个全面化的内部第一阶段工业互联网的时代。

谈到工业大数据，郭台铭透露，集团一年要开出约几十万套精密的模具和刀具；这几十年来，产生了几十亿笔的工业数据，经过整理后，可以开始准备对外开放。

他指出，中国大陆有几千万家中小企业，鸿海集团设想如何面对中小企业开放。

郭台铭也表示，在工业互联网的时代，鸿海准备提供工业互联网的数据和平台，提供中小企业的转型升级。

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