“深港通”开通一周年 巴曙松：互联互通推动中国资本市场开放

“深港通”今天（5日）迎来开通一周年。香港交易所首席中国经济学家巴曙松昨天（4日）在一个讲座上表示，互联互通推动了中国资本市场的国际化。

据中新社报道，自2016年12月5日推出以来，“深港通”一直运作顺畅，成交额稳步增长，跨境资金呈现净流入趋势。

截至今年12月1日，深股通成交8753亿元人民币（1781.97亿新元），“深港通”下港股通成交4759亿港元（819.65亿新元）；深股通累计净流入1485亿元人民币，“深港通”下港股通累计净流入1115亿港元。

巴曙松表示，互联互通是中国资本市场开放的创新模式。中国资本项目完全不可兑换子项目仅剩三项，主要是非居民境内发行股票、货币市场工具和衍生产品业务。

他指出，互联互通的框架给这些项目提供了渠道，例如外国公司不需要在中国重新上市，可以沿用原来在欧美沿用的交易和信息披露制度，在香港交易所挂牌。

此外，内地的投资者通过互联互通，也可以买这些优质产品。作为国际金融中心，香港可以成为连接中国和海外市场的门户。

在近期香港交易所联合深圳证券交易所及中国结算举行的“深港通”开通一周年座谈会上，中国证监会副主席方星海表示，互联互通机制的顺利开通和平稳运行，大幅提升了A股市场对境外投资者的吸引力，促成A股纳入MSCI基准指数。

他指出，中国证监会将不断完善互联互通机制，为境内外投资者提供更多的资产风险管理工具，坚定不移地推进资本市场改革开放。

港交所行政总裁李小加表示，“深港通”是香港与内地市场互联互通机制的重要组成部分，为全球投资者带来了新的投资机遇。

他说，港交所未来将和内地同业和监管机构通力合作，继续优化和升级互联互通交易机制，在现有机制中增加更多产品，例如交易所交易基金（ETF）和债券等。

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