中国北方未来三天将遭遇新一轮空气污染过程

中国环境监测总站最近预报显示，预计未来三天，北方将出现新一轮中至重度空气污染过程。

中新社今天（5日）引述中国环境监测总站预报，今天晚间起，扩散条件逐步转差，明天（6日）至后天（7日），京津冀区域中南部可能出现中度至重度空气污染过程。

影响范围可能包括北京、天津、石家庄、保定、唐山、邢台、邯郸、济南、太原、郑州等。PM2.5小时浓度峰值可达每立方米200至260微克。

受持续冷空气影响，扩散条件整体较为有利，京津冀区域大部空气质量今天白天，以良至轻度污染为主。不过，扩散条件今晚转差，污染物开始积累。

中国环境监测总站预计，明日两日，扩散条件不利。其中明晚至后天上午，污染带沿太行山东侧辐合发展，京津冀区域中南部受南北气流对峙影响污染加重。

京津冀区域北部和山东东部空气质量以良至轻度污染为主，山西南部以轻至中度污染为主，河北中南部、山东西部和河南北部以中至重度污染为主。

此外，部分城市可能出现严重污染，影响范围可能包括北京、天津、石家庄、保定、唐山、邢台、邯郸、济南、太原、郑州等。

其中，后天白天京津冀区域中南部污染程度最重，PM2.5小时浓度峰值可达每立方米200至260微克。

预报显示，受冷空气影响，扩散条件有利，京津冀区域空气污染周五（8日）将自北向南缓解。

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