台猎雷舰案24亿拨款“乌龙” 台防长愿道歉自称无责

台海军“猎雷舰案”引发“庆富案”风波持续发酵，当中海军挪用其他军种投资预算24亿元（新台币，下同，1.08亿新元）给庆富公司，但送立法院报告却说仍未拨付，备受质疑与批评。

对此，台国防部长冯世宽昨天（4日）说，愿意为该项疏失道歉，以后也会特别注意给立法院的行文内容。

据中通社报道，立法院外交及国防委员会当天审查国防部2018年度预算，“猎雷舰案”第三期的拨款24亿元仍为立委质询焦点。

中国国民党立委曾铭宗质询时指出，今年3月和5月送到立法院的专案报告都写24亿元尚未付出。但实际上，24亿元已在去年12月16日拨款，这有明显的作业疏失。

曾铭宗询问冯世宽是否看过这两份送到立法院的报告，冯世宽说没有看过，因为这不是他的权责。

曾铭宗一再询问冯世宽要不要对此项疏失道歉。冯世宽则回应，只要立委不讲国防部欺骗，他愿意道歉。

冯世宽称，他不但为此事愿意给立法院道歉，还可以给民众交待；这个疏失是国防部的疏失，也处分所有疏失的人员。他表示，以后也会特别注意给立法院行文的内容。

曾铭宗质问说，“猎雷舰案”军方已有23位将校被惩处，冯世宽是否要为猎雷舰采购案负起责任？

冯世宽则回应说，对这件事来讲，“我会负责任地批核对他们的处分，也会负责任地让他们得到清白”。

当曾铭宗追问冯世宽本身的责任时，冯世宽说：“我本身的部分，我已经负了我的责任。”曾铭宗质疑说：“所以，你可以不用负责任？”，冯则回答说：“是”。

另据报道，庆富公司承造“猎雷舰案”，预付还款保证第三期第一笔7亿余元已缴交公库。台海军要求庆富在周五（8日）前依约改正一切履约缺失；若庆富无法改正，最快12月8日依合约规范启动解约程序。

台海军参谋长昨天在立法院的质询时说，“猎雷舰案”已经构成重大违约事向，海军会启动解约程序。8日24时以前庆富必须要补正缺失，若没有补正，9日海军会正式公告违约。

有立委追问“猎雷舰案”未来怎么走。冯世宽称，至少需要半年时间评估。

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