台海军称“猎雷舰案”若解约 他厂承接困难大

台“猎雷舰案”引发“庆富案”风波持续发酵，台海军最快周六（9日）宣告承造猎雷舰的庆富公司违约。后续虽有其他船厂承接、重新招标和重新建案等方案，但台海军官员昨天（4日）坦言，若与庆富解约，他厂承接有很大困难。

据中通社报道，庆富预付还款保证第三期第一笔7亿余元（新台币，下同，3100晚新元）11月28日到期，银行团决定不展延预付还款保证。海军依约当天派人办理没入款项，已在11月30日缴交公库。

台立法院外交及国防委员会昨天审查2018年度中央政府总预算案，关于国防部主管收支机密及公开部分。对于“猎雷舰案”，有立委询问军方接下来要怎么做？

台海军参谋长李宗孝中将答询说，海军要求庆富周五（8日）前依约改正一切履约缺失，否则周六凌晨就启动解约程序。但时间还没到，每天要步步为营，只要有异常，会请律师团研究。

如果和庆富解约，国防部还有三条路，包括其他厂商承接、重新招标，以及重新建案。李宗孝称，已和律师团研究，如果和庆富解除合约，重新依需求重新建案，只要完成评估，可提建案。

对于如果采取“他厂续建”，他厂可承接庆富的输出许可一问，李宗孝回应说，海军已同境外厂商联系咨询。如果海军找其他厂商，输出许可就撤销和失效，不能沿用，要重新谈判。这也代表他厂续建是有很大困难。

至于重新招标和重新建案有何差别，李宗孝称，重新招标是按原先需求赶快招标。重新建案则要重新评估最新局势、任务需求和世界水雷发展等。

此外，对于台国防部2018年预算案中，仍编列有猎雷舰案预算达35亿元，李宗孝说，这是第四期下水款，包括装备款与作业款。

他也说，海军如果和庆富解约，按法规除必要诉讼费用与技服费用必须留下，其他将缴回公库。

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