马云：网上90%的评论都是“精神大便”

阿里巴巴集团董事局主席马云昨天（4日）在一场论坛上表示：“现在网上90%的评论都是没脑子的评论，现在没有东亚病夫，只有网上病夫。”

据腾讯网报道，马云当天上午参加了由新华社主办、新华网协办的“网络传播与社会责任”论坛时，作出上述表示。

马云称这些评论是精神大便，“吃进去的排泄物在公共厕所，但也有很多精神上的排泄物，网上各种水军和谣言就是精神上的排泄物。”

马云也说：“我一直和同事讲，人有两种食品，一种是吃下去的物质食品，吃坏了，肚子坏了，是大事也不是什么大事。如果你眼睛里看的东西，耳朵里听的东西有问题了，这个人的脑子就有问题。”

另一方面，马云指出，今天的年轻人离不开网络，今天的互联网正在成为或者已经成为全世界最大的开放学校，要传递正能量，传递事实，传递真实。只有这样，这个社会才会可持续发展，这个社会才会绿色。

马云表示，自己对新闻网站非常敬畏，对媒体人非常敬畏。他认为，传播思想、传播事实、传播观点，要比传播商品更为重要，否则这个社会就乱套了。

马云说：“不能让媒体倒下去，不能让媒体失去自我，不能让媒体因为钱失去了客观、理性的传播”，并指这就是他收购《南华早报》的原因。

马云也称：“过去20年是互联网公司的20年，未来30年是利用互联网的30年，我们应该走上一条正路，不传播情绪化和不理性的内容”“现在人们都在用互联网，如果我们传播的东西有问题，我们的下一代就会受迫害，我们这代人就会受迫害。”

对于外界经常议论阿里巴巴投资了二三十家媒体，马云则澄清道，阿里巴巴实际控制的媒体只有两家：天下网商和淘宝天下。他说，初衷是希望能给小企业建立一个平台。

对于网上关于他的流言和非议，马云当天也主动自嘲说：“现在有三个马云，一个是人们想象的马云，说他坏、说他有钱、说他厉害；一个是做CEO的马云，要做很多决策；一个是自己内心的马云，喜欢玩、喜欢唱歌，并且不在乎别人骂。”

马云也借机公开辟谣说：“有人说我全世界有20多套豪宅，我也很好奇我在哪儿买了那么多房子，辟谣没人看。现在是我们在受伤，但最终受伤的人是传播谣言的人，网络会让做过坏事的人无处可逃。”

为此，继表示要用人工智能、大数据打击假货后，马云当天声称，要用人工智能和大数据打击假新闻，并称，在他眼里，“假新闻、假货、假唱都是毒瘤。”

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