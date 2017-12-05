马云：乌镇饭局没邀请我 邀请我也不一定有时间

本届世界互联网大会期间，网易公司董事局主席、首席执行官丁磊再次组织了大佬晚宴，同时各种大佬宴会不断，不过这些晚宴中并未出现阿里巴巴董事局主席马云的身影。社交媒体上有声音称“马云挺住”。对此，马云今天回应说，“我没有想过参加还是不参加，反正也没人邀请我，当然邀请我也不一定有时间。”

新浪科技报道，12月5日下午，在第四届世界互联网大会闭幕后，阿里巴巴董事局主席马云接受了采访。谈到晚宴的话题，马云表示，如果朋友来了乌镇，离杭州很近，请他们吃饭聊天是应该的。但饭局对自己意义不是很大，“我没有想过参加还是不参加，反正也没人邀请我，当然邀请我也不一定有时间，我觉得来了应该多做些其他的事情，要关心来了乌镇你表达了什么讯号，你学到了什么，分享什么东西可能更重要。”

对于丁磊的晚宴，马云认为，丁磊要请吃顿饭挺好，但这两年可能被贴上标签，搞得像帮派一样。“你信不信我今天真搞个饭局，可以把全世界的人都请来，请来一帮土豪，在全世界都是顶级的，还真没几个人请得起我的饭局。但饭局没有意义，这不是阿里巴巴要搞的，也不是我要表达的。江湖是讲义气，讲情义的，不是讲争斗的，我反正是不组织饭局。”

在大佬宴会之后，社交媒体上一篇《马云挺住》的文章刷屏，马云则对此不以为意。“我喜欢唱戏的、吹牛的，平常很累，跑到饭局上，我在达沃斯请的饭局各行各业，我给他们变变魔术，不谈工作，这种饭局我乐意去。我挺住？多大点事，一顿饭局能打垮我，开玩笑。”

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