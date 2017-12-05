北京今年已淘汰老旧机动车超44万辆

北京市环境保护局今天（5日）通报称，今年截至11月底，北京已淘汰老旧机动车44.7万辆，超额完成全年任务。

据中新社报道，为治理机动车排放污染中最为突出的重型柴油车排放污染，官方“多管齐下”，以政策引导管控、鼓励、建低排区等方式加强监管。

根据北京市PM2.5来源解析，从长年来看，在本地排放来源中，机动车排放占比约为三分之一。这其中既包括机动车直接排放的PM2.5，也包括机动车排放的氮氧化物和碳氢化合物经二次转化形成的PM2.5。

在极端不利的气象条件下，机动车排放污染对PM2.5的贡献率还将更高。

北京全市机动车保有量现已超560万辆，其中重型柴油车占4%左右，但其排放的氮氧化物和颗粒物分别占机动车排放总量的50%和90%以上。加上外埠进京及过境重型柴油车，排放污染严重。

因此，重型柴油车排放污染治理现已成为北京全市机动车排放污染控制工作的重点。

据北京市环保局相关负责人介绍，今年北京全面供应“京六”标准汽柴油；截至11月底，淘汰老旧机动车44.7万辆（全年任务30万辆）；发挥政策引导作用，规定达不到国Ⅲ标准的重型柴油车不得驶入六环路，同时配套出台经济鼓励政策，促进高排放老旧柴油货运车加快淘汰。

此外，也强化机动车监管执法，制定了秋冬季加强机动车污染排放管理工作方案。

12月1日起，北京开始实施非道路移动机械低排区政策，规定五环路（不含）以内区域、北京经济技术开发区行政区域，以及通州区部分行政区域，为禁止使用高排放非道路移动机械的区域。

据报道，在区域内使用的非道路移动机械须达到国Ⅲ及以上排放标准。

近年来，北京市采取疏堵结合的方式，促进高排放老旧机动车淘汰。

随着新车排放标准不断提高、不断淘汰老旧机动车、优化车辆结构等多措并举，机动车污染物排放总量逐年下降。

但即便如此，在北京本地污染来源中，机动车占比仍超三成，对PM2.5的贡献率居首位。

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