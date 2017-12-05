天津发21条禁令：严禁阳台地下储藏室出租供人居住

天津相关部门今天（5日）透露，天津市建委、市规划局、市国土房管局联合发布《关于房屋建筑安全有关事项的公告》，公告以“21条禁令”形式加强房屋建筑安全管理，确保民众生命财产安全。

据中新社报道，12月1日晨，天津市城市大厦38层发生火灾致10亡五伤。自此，天津官方在全市范围内开展严密排查，彻底整改各类安全隐患，坚决防止此类事故的发生。

此次多部门发布的21项禁令中，即明确要求，严禁在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍；严禁企业无资质或超越资质从事相应的工程施工。

此外，也严禁未取得施工许可证，擅自开工建设；严禁施工现场不设置消防通道、消防水泵、消防设施、灭火器材；严禁易燃易爆材料乱堆乱放。

一些住宅楼房外檐上增设门窗、拆窗改门或者扩大原有门窗尺寸，也在严禁之列。

当局也严禁在楼板、阳台、露台、屋顶超荷载铺设材料，在室内增设超荷载分隔墙体；严禁将住宅楼房中的部分住宅房屋改为生产、餐饮、娱乐、洗浴等经营性用房，影响房屋结构安全。

此外，也严禁违法建筑的房屋出租；严禁厨房、卫生间、阳台和地下储藏室出租供人员居住。

官方称，今后违反公告中21项规定的，将依法依规从严从重处理，纳入不良信用记录。据报道，公告中还列出了三个部门的监督举报电话。

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