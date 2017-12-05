国民党智库遭查封 已提行政诉讼

中国国民党今天（5日）证实，党智库目前被查封，但不影响正常运作。国民党已针对行政院不当党产处理委员会（简称党产会）及行政执行署，提出行政诉讼等法律途径救济。

据中通报道，国民党早年无偿取得公有房屋基地，被党产会认定为不当党产，处分追讨8.6亿余元新台币（3900万余新元）。

国民党曾提出三项清偿计划，但遭行政执行署台北分署拒绝。执行署从9月27日起开始查封国民党不动产，据了解，已在10月完成对国民党智库大楼的查封。

国民党发言人洪孟楷今天证实此事，并表示国民党智库被查封，与台北市松山区党部被查封时间相近，不过依法现阶段不影响正常运作。

他重申，国民党党产可受公评，但绝无不法。此外，国民党多次参与党产会公开说明，提出证据却不被采纳。

洪孟楷称，党产会的作为分明不是为了追求正义，而是只想罗织国民党罪名。行政执行署也应秉公办理，而非变成打手及帮凶。

他强调，国民党会坚守公平正义原则。此外，也已经针对党产会及行政执行署这样的动作，提出行政诉讼等法律途径救济，静待法院审理。

党产会发言人施锦芳则表示，这个案子已转交行政执行署处理，10月24日完成查封登记。查封后续也由行政执行署负责。

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