中国农业部：12种高毒农药五年内全部禁用

中国正在使用的12种高毒农药，依据风险大小和替代产品生产使用情况，将加快淘汰进程。当局力争五年内全部禁用，以降低农产品的质量安全风险。

新华社引述中国农业部昨天（4日）透露，今年农业部对硫丹、溴甲烷两种高毒农药发布了公告，确定将于2019年全面禁用。

同时，涕灭威、甲拌磷、水胺硫磷将于2018年退出；灭线磷、氧乐果、甲基异构柳磷、磷化铝将力争于2020年前退出；氯化苦、克百威和灭多威将力争于2022年前退出。

据农业部种植业管理司司长曾衍德介绍，高毒农药在防治地下害虫等方面的效果很好，目前现有的其他农药还不能起到同样效果。

曾衍德指出，既要防控高毒农药风险，又要选择适用的农药，这是一对矛盾。解决这一问题，一是要在现有农药中筛选一批可替代高毒农药的产品，二是鼓励生产企业和科研机构开展低毒高效化学农药研发。

在使用方面，农业部门对现有的高毒农药实施定点经营，要求专柜销售、实名购买、购销台账、溯源管理，实现从生产、流通到使用的全程监管。

同时，当局禁止通过互联网经营销售高毒农药。

农业部目前已通过公告形式对39种高毒高风险农药实施了禁用措施，退出了22种高毒农药。对现在仍在使用的高毒农药则严格实行限用措施，不得用于果菜茶生产。

据农业部最新统计，自2015年农业部组织开展“到2020年农药使用量零增长行动”以来，中国全国农药使用量已连续三年实现负增长。2017年全国农药利用率升至38.8%，比2015年提高了2.2个百分点。

同时，生物农药的推广应用得到加快，目前生物农药的防治覆盖率已接近10%。

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