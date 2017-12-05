环保部督查：部分企业重污染天气预警期间违规生产

中国环境保护部最新通报京津冀及周边地区、大气污染防治强化督查情况显示，部分企业未严格落实重污染天气应急预案停、限产要求，在重污染天气橙色预警期间仍在生产。

据中新社今天（5日）报道，环境保护部大气污染强化督查、巡查组12月1日至3日，共检查了河北省石家庄市、唐山市、廊坊市、保定市、沧州市、衡水市、邢台市、邯郸市，山西省太原市，以及河南省郑州市、开封市、新乡市、焦作市、鹤壁市、安阳市、濮阳市等16个城市的1374个重污染天气橙色预警应急响应措施具体任务点位。

督查发现，14家企业和工地未严格落实重污染天气应急预案停、限产要求。

此外，部分企业在重污染天气橙色预警下应停产仍在生产。

河北省沧州市泊头市奔腾机械厂、山西省太原市太原北白水泥制造有限公司、阳曲县珍立精密铸造有限公司、太原市中粮可口可乐饮料（山西）有限公司、中海油太原贵金属有限公司、山西千汇药业有限公司，在橙色预警下应停产。

不过，督查组现场检查时发现上述公司仍在生产。

另一方面，仍有部分企业在橙色预警下应限产仍未限产到位。还有部分施工工地在橙色预警下应停工仍继续施工。

北京城建集团有限责任公司太原市第二外国语学校新校建设项目，在橙色预警下应全部停工。现场检查时该工地正在施工。

郑州市二七区侯寨乡刘庄村一施工工地在橙色预警下土石方作业应停工。督查组现场检查时发现该工地正在施工，现场扬尘污染严重。

环境保护部部长李干杰在2日举行的中国生态文明论坛年会上强调，中共十八大以来中国环境改善速度之快“前所未有”，在大气治理领域体现得尤为明显。

他表示，要切实解决突出环境问题，坚决打赢蓝天保卫战。

免费试阅14天