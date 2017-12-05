ICCA：中国承接国际会议数量在亚太地区与日本并列第一

国际大会与会议协会（ICCA）最新统计数据显示，2016年，中国承接ICCA国际会议数量达410场，全球排名第七位；在亚太地区中国与日本并列第一。

据中新社报道，以“成长与超越”为主题的第十届中国会议产业大会今天在北京开幕，并透露出上述数据。

北京市旅游发展委员会巡视员周卫民在大会上表示，会奖旅游已成为带动地方旅游经济发展的重要引擎。近年来，中国国内各主要会奖旅游城市更加重视会奖旅游的发展，加大了对本地会奖旅游的推广，取得了明显的效果。

根据ICCA统计数据显示，2016年，中国共举办国际会议410场，比2015年增加77场。

从2001年至2016年，中国平均每年举办国际会议263场，平均每年增长17.4%。经历了2002年、2004、2006年和2016年四次大爆发，从2011年开始出现稳步增长的态势，表明中国正在成为越来越多国际协会会议青睐的国际会议目的地。

从亚太地区来看，2016年，亚太地区举办国际会议数量由2015年的2546场增加到2016年的2749场，涨幅为7.97%；中国和日本以承办国际会议数量410场，并列排在第一位。

从亚太地区的城市排名来看，2016年，北京承接国际会议数量，由2015年的第五位上升到2016年的第四位，增长18场，达到113场，位居第四位；排在前三名的城市分别为新加坡、首尔、曼谷。

ICCA统计还数据显示，2016年，中国承接国际会议数量是410场，比2015年的333场增加了77场；在77场增量里北京贡献18场、上海24场，其他城市贡献了35场。

特别值得关注的是，2016年，杭州、厦门、宁波、广州、南京、西安等城市充分借助重大国际会议，提高城市的知名度和影响力。成都、西安承接国际会议数量也取得了历史性的突破。

免费试阅14天