全台半数地区PM10恶化 环团呼吁用选票抵制空污市长

台湾入冬以来雾霾天增多，环保团体昨天（5日）公布，全台逾半测站PM10数值比去年恶化，最严重的地区都在南部。多个环保团体继续发起反空污抗争活动，呼吁民众以选票抵制空污市长。

中通社引述台湾健康空气行动联盟表示，根据环保署统计发现，与去年同期相较，今年1至11月PM10平均值从每立方公尺42.3微克，增至每立方公尺43.8微克。此外，台中以南几乎全面恶化，中南部不只PM2.5迟迟无法达标，PM10不减反增。

在日前学生上场反对空污后，台湾亲子共学教育促进会昨天号召数百家长，推着娃娃车到台中市政府广场演出行动剧表达抗议，家长并要求减煤救孩子。

针对环团接力抗议，台中市府表示，市长林佳龙认同民间团体的诉求，并鼓励踊跃参与反空污游行，市府全力督促台中火力发电厂落实减煤。

当天，高雄市空气品质指标超过150，市区能见度仅三公里。环保局要求企业大户降载，加强洗街，学校也要求体育课不要到操场。

上百位医师、教授等组成的南部反空污大联盟，一早则上街呼吁调高空污费，要求企业降低污染排放。

高雄医学大学生物科技学系教授陈逸夫指出，民进党表态角逐市长的人选都以经济优先而漠视空污，不提空污政策没资格参选市长。

屏东环保联盟前理事长洪辉祥批评说，民进党在高雄市执政20年，却让高雄的空气持续恶化，人民平均寿命远低于台北市，呼吁公民用选票抵制。

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