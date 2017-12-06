蔡英文称对劳基法修法“会负责任” 被网民打脸躲在拒马后负责

在台湾争议四起、攸关“一例一休”的《劳动基准法》（《劳基》法）部分条文修正草案，前晚（4日）在朝野冲突中初审过关，引发质疑与批评声浪一浪高过一浪。

据中通社报道，对于社会种种反对声浪，台湾总统蔡英文昨天（5日）在面簿上发文称，作为当局领导人和执政党主席，她“会负起最后的责任”。

不过，蔡此番回应立即招致网友民讽是“躲在拒马跟警察背后负责”，并怒批“劳工的权益硬生生被蔡英文和赖清德强暴了，然后又喊着要负责”。

据报道，立法院经济与卫环委员会前天联席审查《劳基法》修法草案。民进党立委动用人数优势，强行将修正条文送出委员会，遭劳团痛批罔顾劳工权益、无视民意反对。

以台湾大学学生会为首的共18所大学学生组织，昨天更发布联合声明，强烈谴责《劳基法》修恶，并呼吁民进党政府回头是岸，切勿一意孤行。

对此，蔡英文同日在面簿上发文说，她会与行政院长赖清德及执政团队共同承担，“会负起最后的责任”。

不过，蔡英文的上诉说法却引发长期为警消人员发声的脸书帐号“台湾鸽”痛批。

“台湾鸽”脸书转发蔡英文回应内容并予以“神翻译”指——“奴才们的意见朕（指蔡英文）都听到了，朕虚心接受，实质不接受”。此外，由于“朝廷的法案很多，所以零秒速审”，而且“朕跟功德院长好忙好辛苦，哭哭”“党羽（指民进党立委）们都很团结公道，绝对没有异音”“朕会负最后的责任，但过程怎么搞，概不负责”。

“台湾鸽”也表示，蔡英文的发言根本“跟强暴犯把被害者强暴后，然后说我会对你负责，有87%像”。

此外，也质疑“劳工的权益硬生生被蔡英文和赖清德强暴了，然后又喊着要负责”，直言蔡英文所谓的“会负起最后的责任”，也只是“躲在拒马跟警察背后负责”。

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