台军方称高教机迈向防务自主 后续规划自制初教机

台军方高层昨天（5日）称，高教机自造正迈向防务自主，有信心两年多之后，汉翔打造的高教机会起飞。此外，台湾国防部正规划后续初教机的自制作业。

据中通社报道，台国防部长冯世宽和副部长张冠群昨天参加“2017台湾航空（台湾称航太）产业与政策论坛”，致词时肯定台航空产业正逐步高飞，。同时，借由自制高教机，提升防务自主和产业设计、研发与制造能量。

冯世宽说，“猎雷舰案”把海军打趴了，把“潜舰自造”政策好像打碎了，但“战机自造”不一样。他表示，有信心在637个工作日之后，汉翔打造的高教机会起飞。

冯世宽指出，很重要的是为实践防务自主。台湾总统蔡英文听从他的建议，将中山科学院院长提升到军备副部长位阶，专责升级防务工业，这是30年来首见。

张冠群则认为，台湾从“经国号”IDF（自制防御）战机开始，航空制造业有相当基础。国防部能提供航空产业机会，但目标和规划不只于此。

他指出，高教机有66架，经费686亿元新台币（30.82亿新元），自制率50%，主要是借由自制过程的巨大挑战提升能力，让台湾产业有机会在规划时间内解决问题和困难。

张冠群称，国防部认为“战机自造”是很好的自主性载台，系统可以扩充自己规划，可以在载台上做研发。国防部正进行后续初教机的规划，每个计划都是以10年的时间筹建，并牵涉到后续20年到30年的后勤维修。

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