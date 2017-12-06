会见特鲁多 习近平：要不断充实中加战略伙伴关系内涵

中国国家主席习近平昨天（5日）在北京钓鱼台国宾馆会见加拿大总理特鲁多时，欢迎特鲁多再次访华。他指出，中加两国领导人保持密切交往，对两国关系发展起到了重要引领作用。

据新华社报道，习近平表示，中加两国各有优势，互补性强，合作潜力巨大。希望双方拓宽思路，采取积极措施，推动两国关系取得更多实实在在的成果。

习近平也强调，增进政治互信是国与国关系稳定发展的前提。一个国家的发展道路，只能由这个国家的人民自己决定。他指出，中加政治制度不同，但双方完全可以相互尊重，求同存异，加强合作，扩大交流，给两国人民带来更大利益。

此外，习近平表示，中加双方要扩大务实合作，充分挖掘合作潜力，在能源资源、科技创新、航空交通、金融服务、现代农业、清洁技术等领域打造更多合作亮点。

他说，中方愿继续支持有实力的中国企业赴加拿大投资，也欢迎加拿大企业积极参与“一带一路”建设。中加两国人民有着深厚的传统友谊。

习近平也表示，双方要加强教育、文化、旅游、体育等领域交流合作，使中加友好更加深入人心。双方要办好2018中加旅游年，中方愿在筹办2022年冬奥会过程中借鉴加方先进经验。

此外，双方还要加强在气候变化等重要领域以及多边框架内的协调和合作，不断充实中加战略伙伴关系内涵。

报道引述特鲁多表示，赞同习近平对加中关系的评价。加中友谊源远流长。近年来加中合作保持强劲发展势头，给两国人民带来了实际利益，也向国际社会发出了积极信息。

他指出，加方致力于在相互尊重、相互信任的基础上深化同中方关系，加强两国经贸、人文等各领域交流合作，密切在重大全球和地区问题上沟通协调。

据报道，中国方面，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪等参加会见。

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