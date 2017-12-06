马云：花絮不能做主菜 分享思想比饭局重要

阿里巴巴董事局主席马云昨天（5日）表示：“世界互联网大会留下的不是一顿饭局，而应该是思想。”

据中新社报道，马云昨天是在第四届互联网大会闭幕式后受访时，解释“一直缺席众大佬饭局”。

据报道，每年世界互联网大会期间，互联网大佬饭局都是热门。不过，马云一次都未曾出现在这些饭局中。

马云昨天表示，本来吃顿饭大家热热闹闹，但是这两年被贴上标签。

他说：“大家一年难得聚聚，菜单没有那么重要，谁吃饭更不重要。聚在一起分享，这个是比较重要。”

马云表示，乌镇的世界互联网大会想要持久下去，就是把这一年你看到的、听到的、想到的东西真诚地跟大家分享。他说：“我更关心的是来了乌镇可以感受到什么信号，能学到什么信号，能分享什么东西。”

但他也认为，有这些饭局也挺好的，“有点小乐趣，但不能过度关注，决不能变成一场骂战，乌镇就该有乌镇的文化，有自己的风格。”

马云也对乌镇举办世界互联网大会表示关切。他说：“乌镇剩下的不是一顿饭局，乌镇要留下的是真正的思想，这才是乌镇该有的。有很多花絮，但不能拿花絮做主菜。”

另一方面，马云近期因在浙商大会上说“一个月挣一二十亿的人其实是很难受的”引发热议。

他昨天对此解读称，一个一二十亿利润的企业，没有个三五万员工是不可能的，你必须要考虑的是员工的事情，客户的事情，所以这时候才会痛苦。

马云坦陈，自己也曾经特别穷过。大学毕业后在大学任教，每月88元人民币（17.92新元）的工资，就在他毕业两年后。此外，还曾经历过“一个月还剩下10天，但身上只剩三块钱”的窘境。

现在回头看，马云说自己第一次有一些现金，还是在2004年到2005年创立淘宝几年后。

他说，土豪思想其实还是穷人思想，真正的富是内心的丰富。他表示，自己所理解的富，是信用，“是当你没钱了，还能借到钱，那才是富豪，才是你的身价。”

世界互联网大会前夕，阿里巴巴宣布把脱贫纳入集团战略业务，成立100亿规模的脱贫基金，探索“互联网+脱贫”新模式。

马云强调，扶贫是国家的事儿，脱贫就是企业的事儿。他说，公益重在意识，有力量多做，没力量不做也不用内疚。

不过，马云强调，公益不能攀比，贫困也不是一人能解决的。他指出，脱贫是要消灭贫困而不是消灭穷人，要让每个人都有一个公平进入的机会。

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