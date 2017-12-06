胡润品牌榜：淘宝以4500亿元人民币蝉联“最具价值中国品牌”

胡润研究院昨天（5日）发布胡润品牌榜，显示淘宝以4500亿元（人民币，下同，916.34亿新元）品牌价值蝉联“最具价值中国品牌”，腾讯以3500亿元跃居全国第二，百度以3150亿元保持全国第三。

据中新社报道，上述获发布的榜单是《奥迪A8L典藏版·2017胡润品牌榜》。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示，新营销模式在改变品牌跟消费者的沟通，最打动中国消费者的品牌也是拉动中国内需的最重要品牌。

榜单显示，贵州茅台和中国平安重回品牌榜全国10强；滴滴出行和顺丰新进民营10强；微博、今日头条和融创等22个民营品牌新登榜。

200强品牌价值总和三年翻了一倍，比去年增长近四成。生活服务行业以82%的高涨幅领跑，其次是房地产行业，涨幅达56%。

金融、房地产仍然是上榜品牌数量最多的两个行业。金融业今年有43个品牌上榜，与去年持平；房地产行业今年有26个品牌上榜，比去年增加三个。这两个行业的上榜品牌数量占到了整张榜单的34%。

榜单也显示，200强品牌中的106个为民营品牌，比去年增加九个。这106个民营品牌价值平均比去年上涨81%。

24个新上榜品牌中有22个是民营品牌，品牌价值涨幅最大的10大品牌也均为民营品牌。吉利品牌价值是去年的七倍多，成为今年品牌价值涨幅最大的上榜品牌，其次是顺丰和恒大，品牌价值均是去年的五倍多。

中国全国200强的企业总部所在地前三名与过去九年保持一致，总部在北京的最多，比去年增加三个，达到62个；广东排名第二，有40个；上海排名第三，有32个。

今年落榜的著名品牌中包括乐视和辉山等，主要是由于过去一年企业市值的明显下降对品牌价值造成一定的影响。

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