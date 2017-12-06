社科院报告：明年中国楼市将迎来平稳调整

中国社会科学院昨天（5日）发布的一份报告预计，2018年中国楼市将迎来平稳调整。

据中新社报道，上述报告由中国社会科学院财经战略研究院、中国社会科学院城市与竞争力研究中心课题组完成，题为《中国住房发展报告（2017-2018）》（以下简称报告）。报告昨天对外发布。

报告指出，2016年10月至2017年9月，中国房价总体稳中有升，一二线城市增幅分化下调，三四线城市增幅分化上升；住房总体销量同比增幅逐步下降。

此外，中国全国现房与期房库存各出现不同程度下降；房地产开发投资增速趋稳，对宏观经济的影响有所增强。

报告认为，不断收紧的楼市调控及严格的限制性措施，有效遏制了热点城市房价的过快上涨，当前住房市场发展的总体风险有所降低。

报告预测，在没有重大政策冲击的情况下，2018年中国楼市将迎来平稳调整。总体上，本轮楼市回升小周期接近尾声，未来一年将迎来新一轮调整和降温期。

此外，住房价格增幅或将继续保持平稳下降，商品住宅销售额增幅较2017年增幅将明显回落，总体库存将会进一步下降，降幅会有所收窄。投资增速在2018年全年可能会稍低于2017年的水平。

报告提出，新时期不断满足人民日益增长的美好生活需要之住有所居需要，需要房地产更加平衡、更加充分的发展来支撑。

对于破解房地产不平衡不充分发展的问题，关键是要快推进建立符合国情、适应规律的中国住房发展长效机制，以租购并举开启新时代中国住房新模式。

报告建议，坚持调控不放松不动摇，将2018年确定为基础性制度和长效机制建设年，把持续调控融入到制度和长效机制建设中；完善住房金融市场与监管制度，恢复提高首套房贷基准利率标准。

此外，也建议改革土地制度和机制改革，适度降低不同持有者和不同用途土地进入和转变成住房用地门槛，增加热点大城市的居住用地供给；加快财税体制改革。

免费试阅14天