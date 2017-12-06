耿爽：中方冀与日方增进彼此了解互信

中国外交部发言人耿爽昨天（5日）在北京例行记者会上表示，中方期待在新一轮中日海洋事务高级别磋商中与日方就共同关心的涉海问题充分交换意见，增进彼此的了解和互信。

据中新社报道，经双方商定，中日第八轮海洋事务高级别磋商于昨天至今天（6日）在中国上海举行。

对于中方对本次磋商成果的期待，耿爽说，中日海洋事务高级别磋商机制是双方涉海事务的综合性沟通协调机制。

他表示，中方期待在本轮磋商中与日方就共同关心的涉海问题充分交换意见，增进彼此的了解和互信。

另一方面，据报道，澳大利亚总理特恩布尔周二发表评论称，澳正寻求以通过新法禁止他国通过政治献金手段施加外部影响。特恩布尔说，这部分是由于近期有关中国对澳施加影响的报道令人担忧。

对此，耿爽回应说：“关于特恩布尔总理的有关表态，我还没有看到。”

但耿爽也再次重申中方在有关问题上的原则立场。他表示，中方一贯在相互尊重、互不干涉内政的基础上同各国发展友好合作关系。中方也会遵循这一原则同澳大利亚发展双边关系。

他说：“中方无意干涉澳大利亚内政，也无意通过政治献金影响澳大利亚国内事务。我们再次敦促澳方摒弃偏见，以客观公正的态度看待中国，看待中澳关系。”

耿爽强调，一个健康、稳定的中澳关系不仅符合中方利益，也符合澳方利益，希望澳方对此有清醒认识。

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