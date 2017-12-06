西成高铁今早开通运营 首趟车票开售三分钟内售罄

一辆列车今早（6日）8时许，离开西安北站向南驶去，西安至成都高铁正式开通运营。

据中新社报道，上述驶出西安北站的是D4251次动车组列车。

据报道，西成高铁自陕西西安市引出，向南经陕西安康市、汉中市，至四川广元市、绵阳市，在江油站与绵阳至成都至乐山铁路相连，抵达成都市，全长658公里。

秦岭是中国南北气候的分界线，地质结构复杂，属于修建铁路难度最大的地区之一。西安至成都高速铁路作为中国首条穿越秦岭的高铁，同时也是首条实现4G信号全覆盖的山区高铁。

报道引述有20年驾龄的火车司机王创粗说，西成高铁长大坡道衔接不断，线路纵断面很复杂，例如其中鄠邑至新场街区间有长达45公里的连续长大坡道。爬完这个大坡，海拔就要升高1125米，相当于爬上了375层楼。

中国铁路西安局集团有限公司副总经理李玉旦表示，西成高铁开通运营后，陕西高铁将首次与西南高铁网“握手”，西安高铁直达城市“朋友圈”新增成都、重庆两个重要成员。

据介绍，开通初期，西安到成都的最短旅行时间将压缩至4小时13分；到重庆的最短旅行时间将压缩至5小时7分，到汉中的最短旅行时间将压缩至1小时20分。

高铁的贯通，使西安与成都、重庆实现“同城效应”，可有效缓解这三个城市间车票紧张状况。

据报道，西成高铁是中国国家中长期铁路网规划“八纵八横”高速网京昆通道的重要组成部分，与大（山西大同）西高铁共同形成华北至西南地区的新通道，是连接西北、西南地区的重要纽带。

据了解，西安北至成都“D”字头列车，二等座票价263元（人民币，下同，53.56新元）；西安北至重庆北“D”字头列车，二等座票价279.5元。

今天的西成高铁首趟车票，开售三分钟内即告售罄。

李玉旦表示，西成高铁开通后，陕西高铁将与西成、兰渝、沪汉蓉、成渝、渝贵等线“连片成网”，高铁集合效应将进一步凸显。

此外，关中天水经济圈与成渝经济圈也将紧密地联系在一起，对促进两个经济圈协同发展，推动构建西部开发新格局具有重要意义。

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