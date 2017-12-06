华北煤改电改造工程未竣工 河北多村小学生冻伤

为改善空气污染，今年京津冀及周边地区地方政府强力推行“煤改电”淘汰燃煤供暖。不过，因改造工程未完成、天然气供应不足等原因，意外造成华北大范围供暖危机，大批民众捱冻叫苦。

河北保定市曲阳县众多乡村小学日前被曝光，因暖气仍未接通，室内接近零度，不少学生被冻伤。教师因此不得不安排学生室外晒太阳上课、跑步取暖，让家长心疼不已。

事件曝光之后，曲阳县官方马上给学校供暖，并将对相关责任人进行追责。

香港《星岛日报》今天（6日）引述《中国青年报》报道，指尽管集体供暖已经从11月15日正式开始，但曲阳县多个乡镇学校都没有暖气。

虽然已经临近中午，但室外温度仍在零摄氏度左右。齐村镇的小口头小学学生都拿着手暖宝取暖，还有两个班的学生在操场上课。

老师说，有的教室因背光特别冷，温度比室外还低，“孩子们实在冻得受不了，我就带着他们在操场跑步取暖”。

南雅握村一位家长说，自己孩子小学二年级，现在脚已经冻伤，“看着孩子皴裂肿着的后脚跟真是心疼啊！”

曲阳县教育局一位相关负责人表示，当地所有学校的供暖进行“煤改电”改造，但是工程没有按时完工，所以就出现了部分小学未能供暖的状况。

该负责人表示：“我们会加班加点，争取早日把电接上。”

据文件显示，当地“煤改电”设备採购与安装项目招标公告的开标时间是10月12日，距离供暖日（11月15日）仅有一个月。有学生家长质疑说：“为什么改造工作不能提早展开？”

事件曝光之后，中共曲阳县委书记王芃回应说，昨天（5日）上午立即召集教育、电力等部门开了协调会，要求下午六点前，未供暖的十一所学校全部供暖，。

此外，要对相关责任人进行追责。曲阳县所有学校还将进行一次大排查，确保所有学校的孩子不受冻。

入冬以来，因煤改气造成的取暖问题，已经让华北一些民众不满。

上月底有保定市涿州村民反映，拆除了自家的燃煤锅炉之后，气温达到零度以下都仍未供暖，已经有居民在政府门口抗议。

山西潞城居民则自称，被逼缴纳4万元（人民币，8100新元）安装供暖设施，但也未通暖，已联名举报当地政府。

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